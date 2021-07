Ungeübte Radler auf Sylt : Stürze und Knochenbrüche: Zahl der Fahrradunfälle auf der Insel ist drastisch gestiegen

Besonders die sogenannten Alleinunfälle häufen sich auf Sylt: Pro Tag verunglücken laut Polizei zwei bis drei Radler – vor wenigen Jahren verteilte sich dieselbe Zahl auf eine Woche. Knochenbrüche sind dann oft die Folge.

Sylt | Die Zahl der Fahrradunfälle auf Sylt ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Wie ein Sprecher der Sylter Polizei am Mittwoch mitteilte, haben besonders die sogenannten Alleinunfälle, also solche an denen kein weiterer Verkehrsteilnehmer Schuld hat oder beteiligt ist, zugenommen. Zu zwei bis drei Unfällen dieser Art werden die Beamten demna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.