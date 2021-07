Rettung vor Sylt : Lister Seenotretter eilen dänischem Fischkutter zu Hilfe

Der Kutter aus dem dänischen Hirtshals war manövrierunfähig. Als Grund wird ein Fremdkörper im Propeller vermutet.

List | Die Seenotretter der Station List auf Sylt haben am Donnerstag, 15. Juli, einen manövrierunfähigen Fischkutter sicher in den Hafen gebracht. Als Grund für die Havarie des 17 Meter langen und rund 160 Tonnen schweren Schiffes wird ein Fremdkörper vermutet, der südlich von Helgoland in den Propeller geraten sein könnte. Nach Angaben der Deutschen Ges...

