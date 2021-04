Ausstellungsende : Gemälde von Sylter Künstlerehepaar in der Stadtgalerie

„Fee und Furio“ zeigt Aquarelle, Ölbilder und Skulpturen. Wer die Ausstellung besuchen möchte, muss sich beeilen.

Sylt | Die aktuelle Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland endet am 30. April. Unter dem Titel „Fee und Furio“ zeigt das Keitumer Künstlerpaar Annette und Ingo Kühl zeigt seit dem ersten April Aquarelle, Ölbilder und Skulpturen. Weiterlesen: Annette und Ingo Kühl stellen Kunstwerke in Westerland aus Die 55 Exponate können monta...

