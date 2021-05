Sonderausstellung auf Sylt : Arche Wattenmeer in Hörnum zeigt Plakate zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie

Unter dem Titel „Die Welt steht Kopf“ werden Visionen für eine sozial gerechte, ökologische und ökonomisch tragfähige Welt gezeigt.

Hörnum | Eine Zukunft, in der das Gemeinwohl und ein nachhaltiger Umgang miteinander und mit der Umwelt im Fokus stehen: Das ist das Ziel der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ). In Zusammenarbeit mit der Schutzstation Wattenmeer stellt die Regionalgruppe der GWÖ-Bewegung Plakate zum Thema in der Arche Wattenmeer in Hörnum aus. Die Sonderausstellung wurde am Donnerst...

