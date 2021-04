Als Schutz vor der Nordsee : Mauer in Westerland wird für 1,8 Millionen verstärkt

Die rund 100 Jahre alte Mauer schützt die Menschen und Häuser in Westerland vor Sturmfluten.

Westerland | Die Arbeiten an der Ufermauer an der Promenade in Westerland gehen in dieser Woche weiter. Nördlich der Kurmuschel wird ein 100 Meter langer Bereich beidseits der Strandstraße verstärkt, wie Hendrik Brunckhorst, Sprecher des Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) mitteilte. Bis Oktober sollen die vom LKN.SH beauftragten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.