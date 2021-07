Anreise auf Sylt, Amrum, Föhr : Ganz Deutschland hat Ferien: Hohe Auslastung bei Zügen und Schiffen

Die Autozüge sind gut gebucht und auch auf den Schiffen kann es eng werden – darauf sollten Urlauber, die am Wochenende nach Sylt, Föhr oder Amrum kommen, achten.

Sylt/Föhr/Amrum | In Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein startet bereits Montag das neue Schuljahr während Baden-Württemberg und Bayern zum Wochenende in die Sommerferien gehen. Somit haben an diesem Wochenende alle 16 Bundesländer Ferien – der Ansturm auf die Nordseeinseln Sylt, Föhr und Amrum geht weiter. Weiterlesen: „Ein Steak für den Mops, bitte“: W...

