Rücktritt in der Gemeinde Sylt : Peter Schnittgard (CDU) legt sein Amt als Bürgervorsteher nieder

Acht Jahre lang war er als engagierter Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt im Amt und galt als Urgestein der Sylter CDU. Nun legt Peter Schnittgard sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Sylt | In einem Brief an den stellvertretenden Bürgervorsteher Eberhard Eberle (SPD) gab Peter Schnittgard (CDU) bekannt, dass er nach achtjähriger Tätigkeit zum 31. Juli von seinem Amt als Bürgervorsteher zurücktreten werde. Mit diesem Schritt wolle er seine Gesundheit erhalten und verbessern. Weiter sei die Hälfte der Legislaturperiode vorüber und er sehe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.