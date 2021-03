Streit um Hügelgrab auf Sylt : Damit der Weg zum Denghoog frei wird: 150.000-Euro-Angebot an Sölring Foriining

Gleichzeitig heißt es in einer Vorlage der Gemeinde Wenningstedt-Braderup, der Bauherr sollte die nördliche Zuwegung einklagen.

Wenningstedt auf Sylt | Das sorgt für Gesprächsstoff für alle, die sich auf der Insel mit dem Thema Denghoog beschäftigen: In einer Vorlage für die Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Wenningstedt-Braderup am kommenden Montag wird der Adolf Weber Gruppe geraten, eine nördliche Zufahrt zu ihrem Grundstück einzuklagen. Weiterlesen: Trotz Klage vom Heimatverein: Hausbau am Den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.