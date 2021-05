Sylter Fotowettbewerb : Der Insel Sylt Tourismus-Service sucht die schönsten Fotos der Insel

Noch bis zum 15. Juni können Interessierte ihre Sylt-Fotos einsenden. Die finale Abstimmung findet auf Facebook statt.

Sylt | Der Sonnenuntergang am Meer, blühende Wiesen, Dünenlandschaft und beeindruckende Häuser – Sylt bietet viele abwechslungsreiche und besondere Fotomotive. Der Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS) lädt in diesem Jahr wieder dazu ein, am Fotowettbewerb für den Sylt-Postkartenkalender 2022 teilzunehmen. „Gesucht werden ausdrucksstarke Bilder von der Insel S...

