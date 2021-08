Aktion auf Sylt : Dehoga und Unternehmer bieten zweiten Impftermin für 80 Insulaner an

80 Personen können sich am Montag, 30. August, impfen lassen. Auch ohne Krankenversicherung. Das Angebot richtet sich vor allem an Mitarbeiter in der Gastronomie, Hotellerie und im Einzelhandel.

Sylt | Die Sylter Unternehmer (SU) und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sylt bieten nach der erfolgreichen Premiere am Mittwoch, 18. August, erneut einen Impftermin an. Weiterlesen: Unternehmer und Gastronomen bieten kostenlose Impfungen für 150 Sylter an Am Montag, 30. August, können sich Sylterinnen und Sylter zwischen 14 und 17.30...

