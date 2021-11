Kino-Besuch mit Corona auf Sylt : Das sagt das Gesundheitsamt zur eigenmächtigen FB-Suche nach Kontaktpersonen

Er hat die Kontaktnachverfolgung einfach selbst in die Hand genommen: Ein Sylter wurde kurz nach einem Kinobesuch in Westerland positiv auf Corona getestet und warnt mögliche Kontaktpersonen nun öffentlich. Jetzt äußert sich das Gesundheitsamt dazu.

Westerland auf Sylt | Seit Ende September gibt es die Kontaktdatennachverfolgung in Schleswig-Holstein nicht mehr. Heißt: Restaurants, Kinos oder Fitnessstudios müssen darauf achten, dass sich ihre Gäste an 3G halten - sie aber nicht mehr mit der Luca-App einchecken lassen. Das war keine gute Entscheidung, findet zumindest der Sylter Udo Eichelberg, der kurz nach dem Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.