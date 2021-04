Öffnung für den Tourismus : Streit um Teilnahme am Modellprojekt: Das sind die Bedenken von Sylter Politikern

Noch ist offen, ob die Gemeinden Sylt und List am Modellprojekt des Kreises Nordfriesland teilnehmen wollen.

Sylt | Turbulente Tage, Gespräche bis nach Mitternacht: Das Thema Modellprojekt schlägt in den Gemeinden der Insel Sylt hohe Wellen. Während man sich in Wenningstedt, Kampen und Hörnum bereits für eine Teilnahme an dem touristischen Projekt ausgesprochen hat, steht eine Entscheidung in der Gemeinde Sylt und in List noch aus. Weiterlesen: Fehlende Entscheidung...

