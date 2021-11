Lockdown für Ungeimpfte : 2G im Restaurant: Das sagen Seckler und Gosch zu den verschärften Corona-Regeln

Sansibar und Gosch auf Sylt: Ab Montag dürfen nur noch vollständig geimpfte oder vom Coronavirus genesene Menschen in Restaurants auf der Insel essen und in Kneipen feiern. Nicht alle Gastronomen sind damit einverstanden.

Sylt/Kiel | Zutritt nur mit 2G: Ab Montag dürfen nur vollständig geimpfte oder vom Coronavirus genesene Menschen in Restaurants auf Sylt essen und in Bars feiern. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hatte am Mittwoch massiv verschärfte Corona-Maßnahmen für das ganze Bundesland beschlossen - einen Tag vor dem Bund-Länder-Gipfel. Die Regeln sollen laut Mini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.