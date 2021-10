Gigantische Luxus-Oase in List : 125 Millionen Euro für 70 Zimmer: Lanserhof Sylt eröffnet im März 2022

„An den Rand des Möglichen gebracht“: Christian Harisch, CEO der Lanserhof-Gruppe, spricht über „unglaubliche Schwierigkeiten“, ausufernde Baukosten und die verzweifelte Suche nach Mitarbeitern.

List auf Sylt | In riesigen Lettern ist der Name schon von weitem bei der Ortseinfahrt zu lesen: Lanserhof. Das neue Luxus-Gesundheitsresort mit eigenem Medizinkonzept im nördlichsten Zipfel der Insel nimmt in großen Schritten Gestalt an. Es ist eines der größten Bauprojekte, das die Insel erlebt. Entsprechend nachhaltig bleibt die Skepsis der Insulaner, mit der s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.