Veranstaltungssommer auf Sylt : „Intensive Woche“ – Das 9. Kammermusikfest startet am Sonntag auf der Insel

Unter dem Motto „Freedom“ spielen vom 18. bis 22. Juli Kulturschaffende 12 Konzerte an verschiedenen Orten auf Sylt. Unter-30-Jährige haben freien Eintritt.

Sylt | Am Sonntag,18. Juli, startet die 9. Edition des Kammermusikfests (Kmf) auf Sylt. Fünf Tage lang präsentieren Musikerinnen und Musiker aus aller Welt die unterschiedlichsten Facetten der Kammermusik im Rahmen von 12 Konzerten. Diese finden an acht Orten auf der Insel statt, darunter die Arena in Keitum und St. Nicolai in Westerland. „Das ist der Spi...

