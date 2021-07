Artenschutz -Projekt auf Sylt : Stelle Kinne freuen sich über tausend kleine Kreuzkröten in Rantum

Vor zwei Jahren waren neue Laichplätze für die gefährdeten Kröten angelegt worden. Die Sylter Naturschutzbeauftragte zeigt sich jetzt zufrieden mit den Ergebnissen. Am Dienstag können Interessierte das Projekt besichtigen.

Rantum | Es raschelt im Heidekraut – auch bei Windstille. Zumindest in einigen sanften Dünentälern, die sich auf halbem Wege zwischen Rantum und Hörnum östlich der Landstraße erstrecken. Zahlreiche kleine Kröten haben hier in den vergangenen Wochen das Licht der Welt erblickt und verstecken sich in Erdlöchern und zwischen dem Heidekraut vor hungrigen Möwen. ...

