Ende einer Ära nach 72 Jahren : Darum schließt die Spielbank Sylt bereits Ende Oktober

In Westerland geht in Kürze eine Ära zu Ende. Nach mehr als 70 Jahren stellt die Spielbank Sylt ihren Betrieb auf der Insel ein. Das tut sie aber nicht erst zum Jahresende, sondern bereits etwas früher.

Westerland | Am 6. Juni 1949 nahm das Casino mit fünf Roulettetischen und einem Baccaratisch auf Sylt seinen Betrieb auf. Jahrzehntelang kamen die Gäste in Scharen, um dort ihr schnelles Glück zu suchen. Nun endet nach mehr als sieben Jahrzehnten der Betrieb der Spielbank in Westerland. Allerdings nicht wie zunächst verkündet am Jahresende, sondern bereits einige ...

