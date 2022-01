Nach Corona-Ausbruch im Kliff : „Amercian Bistro“ Sylt: Warum John Hinck kurz vor der Silvesterparty schließt

Am Silvesterabend, kurz vor einer geplanten Party, hat das „American Bistro“ in Westerland am Freitag überraschend geschlossen. Bistro-Chef Hinck über Corona-Ausbrüche und kontrolliertes feiern auf Sylt.

Sylt | Das „American Bistro“ in der Paulstraße in Westerland hat am Silvesterabend kurzfristig geschlossen. Eigentlich sollten dort am Abend eine Party gefeiert werden. Grund für die Schließung sei die steigende Zahl an Corona-Infizierten auf Sylt, sagte John Hinck, Chef des „American Bistro“ am Sonnabend. Im Umfeld der Belegschaft hatte sich demnach die Zah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.