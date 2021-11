Aus für Restaurant auf Sylt : Darum schließt Thorsten Möller sein Lokal Möller's Anker zum 1. Dezember

Seit zehn Jahren betreibt die Familie Möller das beliebte Restaurant in Hörnum. Nun gehen dort Anfang Dezember die Lichter aus.

Hörnum | Nach 35 Jahren in der Gastronomie und Hotellerie will sich Thorsten Möller, Inhaber von Möller's Anker in Hörnum, nun „neu orientieren und weiterentwickeln“. Das bedeutet: In seinem Restaurant in Hörnum gehen Anfang Dezember nach zehn Jahren die Lichter aus. In einer umfassenden Stellungnahme auf Facebook hat Möller die Schließung seines Ankers am 1. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.