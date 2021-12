Essen gehen auf Sylt : American, Hyggelig, und Pius: Darum machen jetzt so viele Restaurants auf Sylt dicht

Zu alt, zu teuer, zu wenig Personal: In diesem sowie im kommenden Jahr schließen auf Sylt acht Restaurants und Bars – unter ihnen auch einige langjährige Institutionen. Ist das Zufall oder ein Trend?

Sylt | Gleich acht Restaurants und Bars auf Sylt haben innerhalb der vergangenen drei Monate angekündigt zu schließen. Unter ihnen traditionsreiche und über die Inselgrenzen hinaus bekannte Läden wie „Pius Weinbar“ in Keitum, „Möllers Anker“ in Hörnum oder die Bar „American Bistro“ in Westerland. Nicht verlängerte Pachtverträge, zu hohe Mieten sowie Alter od...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.