Sylt : Darum ist die Shell-Tankstelle in Westerland seit 30. Januar geschlossen

Wer in Westerland wohnt, muss zum Tanken bis auf Weiteres erst einmal weitere Wege in Kauf nehmen. Die Shell-Tankstelle ist dicht, wann sie wieder aufmacht, ist noch völlig unklar.

Westerland | Die Shell-Tankstelle am Trift in Westerland gibt zurzeit ein trauriges Bild ab. Rot-weißes Absperrband flattert im Wind und signalisiert: betreten der Anlage verboten. Dazu macht die Tankstelle selbst einen ramponierten Eindruck, an der Dachkonstruktion fehlen gut sichtbar mehrere Einzelteile, ein Kabel hängt aus dem Dach raus und bewegt sich lose im ...

