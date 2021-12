Wegen Corona abgesagt : Das Neujahrsbaden auf Sylt fällt 2022 erneut aus – das sagt Elke Wenning

Nach einer langen Silvesterparty und einer kurzen Nacht müssen sich hartgesottene Schwimmer auf Sylt am 1. Januar Alternativen ausdenken. Wir haben mit der Veranstaltungsleiterin in Wenningstedt gesprochen.

Wenningstedt-Braderup | Wer sich am 1. Januar in der Nordsee vor Sylt erfrischen möchte, muss das 2022 in kleiner Runde machen: Das große Neujahrsbaden in Wenningstedt, bei dem zuletzt rund 120 wagemutige Schwimmer in das fünf Grad frische Salzwasser gesprungen waren, ist jetzt abgesagt worden. Weiterlesen: 120 Wagemutige springen in die Fluten vor Sylt „Wir haben uns ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.