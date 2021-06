Coronafall am Schulzentrum : 25 Schüler und fünf Lehrer auf Sylt in Quarantäne

Am Schulzentrum Sylt hat es einen Coronafall gegeben. Nun befindet sich eine ganze Klasse in Quarantäne.

Westerland | Jemand aus der zehnten Klasse am Schulzentrum Sylt hatte sich in der vergangenen Woche nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Ob es sich bei der infizierten Person um einen Jungen oder Mädchen handelt, konnte der Kreis am Mittwoch nicht sagen. „Der Indexfall wies am 3. Juni einen positiven Schnelltest auf, der am 4. Juni durch ein positives PCR-T...

