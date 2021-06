Raffelhüschen geschlossen : Nach Coronafällen in Sylter Bäckerei: Die PCR-Testergebnisse sind da

Zehn Mitarbeiter der Bäckerei Raffelhüschen hatten sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt hat der Kreis die Ergebnisse der PCR-Tests bekannt gegeben. Wann die Bäckerei wieder öffnen kann, ist noch unklar.

Sylt | Weil es in der Bäckerei Raffelhüschen in der vergangenen Woche zu mehreren Coronafällen gekommen war, hat der Sylter Betrieb seine zwölf Filialen seit dem 4. Juni vorübergehend geschlossen. Am Freitagabend waren die ersten Mitarbeiter mit einem PCR-Test getestet worden. Diese Ergebnisse liegen nun vor. Weiterlesen: Coronafall am Schulzentrum: 25 Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.