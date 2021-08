Corona auf Sylt : Mitarbeiter von Nielsens Kaffeegarten positiv getestet: Café geschlossen

Wegen eines Corona-Falls im Team bleibt das Café von Nielsens Kaffeegarten in Keitum bis auf Weiteres geschlossen. Der Ladenverkauf geht mit geimpften Mitarbeitern weiter.

Keitum | Nach Corona-Fällen in den Bäckereien Raffelhüschen und Speck hat es nun mit Nielsens Kaffeegarten in Keitum einen weiteren Bäckerei-Betrieb auf Sylt getroffen. Ein Mitarbeiter von Nielsens Kaffeegarten wurde positiv auf Corona getestet. Auch interessant: Corona-Fall bei Bäckerei Speck in Kampen: Geschäft geschlossen „Liebe Freunde und Gäste, es ...

