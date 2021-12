In Kampen auf Sylt : Nach Corona-Ausbruch im Club „Rotes Kliff“: Zahl der Infizierten auf Sylt steigt

Rund 120 Menschen hatten an Heiligabend im Club „Rotes Kliff“ auf Sylt gefeiert. Einige von ihnen sind jetzt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt vermutet die Omikron-Variante.

Kampen | Einen Tag Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs im Club „Rotes Kliff“ in Kampen steigt die Zahl der Infizierten weiter: In Verbindung mit einer Party an Heiligabend im Club gibt es jetzt sechs PCR-getestete positive Fälle, wie Laura Berndt, Sprecherin des Kreis Nordfriesland, am Mittwoch mitteilte. Am Vortag waren es noch drei positive PCR-Fälle. „Darübe...

