Omikron-Variante auf Sylt : Corona auf der Insel: So viele Infizierte gibt es zum Osterferien-Start

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen auf Sylt steigt wieder. Vor rund drei Wochen war mit mehr als 600 Infizierten ein neuer Höchstwert seit Pandemie-Beginn erreicht worden. So viele Infizierte gibt es jetzt.

Sylt | Nachdem die Zahl der Corona-Infizierten auf Sylt zuletzt gesunken war, steigt sie jetzt wieder. Während es laut der offizielle Statistik des Kreis Nordfriesland am 5. April noch 325 Infizierte auf der Insel gab, waren es am Freitag, 8. März, demnach 363. Neun Bundesländern sind am Sonnabend in die Osterferien gestartet – viele zieht es jetzt nach Sylt...

