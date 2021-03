Corona : Schnelltests auf Sylt ab 6. März bei ALDI

Wer auf Sylt einen Corona-Schnelltest kaufen will, hat ab 6. März die Gelegenheit dazu.

Sylt | Ab 6. März wollen ALDI Nord und ALDI Süd in all ihren Filialen Corona-Schnelltests zum Verkauf anbieten. Bei dem Test handelt es sich um den Antigen-Schnelltest AESKU.RAPID SARS-CoV-2. Eine Packung umfasst fünf Tests für einen Nasenabstrich, der Preis beträgt 24,99 Euro pro Packung. Die Packungen sind direkt an der Kasse erhältlich. Weiterlesen: Corona...

