Omikron auf dem Vormarsch : Unterricht in Corona-Zeiten: So war der erste Schultag nach den Ferien auf Sylt

Am Wochenende hat Sylt bei der Corona-Inzidenz die 1500er-Marke geknackt. Dennoch startete am Montag, 10. Januar, regulär der Schulbetrieb auf der Insel. So lief der erste Schultag ab.

Sylt | Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist um. Trotz einer Insel-Inzidenz von mehr als 1500 fand auf Sylt am Montag in den Schulen regulär wieder der Unterricht statt, allerdings mit verschärften Regeln. Dazu gehören die Maskenpflicht für alle, regelmäßiges Testen und das Kohortenprinzip in den Grundschulen. Nach dem ersten Schultag auf Sylt läs...

