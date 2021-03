Corona-Testzentrum Sylt : In alter Grundschule in Hörnum wird ab Freitag getestet

Online-Anmeldungen für die kostenlosen Tests starten am Donnerstag.

Hörnum | Ab Karfreitag, 2. April, können sich Menschen in der ehemaligen Grundschule in Hörnum auf das Coronavirus testen lassen. Wie der neue Betriebsleiter des Tourismus-Service Hörnum (TSH), Peter Ulf Geisler, am Mittwoch mitteilte, wolle er „alles dafür tun, dass endlich wieder Gäste in den Inselsüden kommen dürfen“. Weiterlesen: Testzentrum öffnet am S...

