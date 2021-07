Corona-Fall in Sylter „Wunderbar“ : Luca will Kontaktdaten von Gästen wieder herstellen

Weil die Luca-App defekt war, hatte der Kreis Nordfriesland einen öffentlichen Aufruf gestartet. Nur wenige Gäste des Westerländer Lokals haben sich gemeldet.

Westerland/Sylt | Die Luca-App hatte versagt, deshalb hatte der Kreis Nordfriesland am Freitag in einem öffentlichen Aufruf nach Menschen gesucht, die sich in der Nacht zu Mittwoch in der Westerländer „Wunderbar“ aufgehalten hatten und so in Kontakt zu einem an Corona Infizierten gekommen sein könnten. Weiterlesen: Corona-Fall in Sylter „Wunderbar“: Kreis startet Qu...

