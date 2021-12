Corona in Kitas auf Sylt : Corona-Ausbruch: Kita-Kinder vom Nordkamp müssen zuhause bleiben

Eltern, deren kleine Kinder in der Sylt-Kita „Am Nordkamp“ in Westerland betreut werden, müssen diese bis mindestens Montag daheim betreuen. 69 Jungen und Mädchen sowie einige Erzieher sind jetzt zunächst in Quarantäne.

Sylt | Nach einem Corona-Fall an der Sylt Kita „Am Nordkamp“ in Westerland müssen einige Mitarbeiter sowie die Kinder zunächst zuhause bleiben. Ein Kind sei zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte eine Sprecherin des Kreis Nordfriesland am Donnerstag mit. „Die 69 Kita-Kinder dürfen wieder zurück in die Einrichtung, wenn sie nach fünf Tagen ...

