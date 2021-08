Großalarm in Westerland : Congresscentrum Sylt: „Rauchentwicklung in der Tiefgarage“

Kräfte der Feuerwehr, Polizei und vom Rettungsdienst sind aktuell am Mittwochvormittag in der Andreas-Dirks-Straße im Einsatz. Grund ist eine mutmaßliche Rauchentwicklung.

Westerland | Großalarm in Westerland auf Sylt: Gegen 10.15 Uhr ging am Mittwochvormittag der Alarm bei der Leitstelle ein: Stichwort: FEU/BMA im Congresscentrum Sylt, Friedrichstraße 44 in Westerland auf Sylt. FEU steht für Feuer, BMA für Brandmeldeanlage. Der genaue Ursprung des Alarms soll in einer Tiefgarage sein. Innerhalb kurzer Zeit rasten Kräfte de...

