Partysaison mit 2-G oder 3-G : Club Rotes Kliff, Pony oder Wunderbar: Wie auf Sylt im Herbst gefeiert werden kann

Für die Clubs auf der Insel bedeutete das Corona-Virus anderthalb Jahre absoluten Stillstand. Nun laden namhafte Discos wie das PONY in Kampen wieder zum Feiern und Tanzen ein. Dabei gelten noch immer einige Corona-Regeln.

Sylt | Mit der Verbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland wurde das öffentliche Leben im März 2020 zunächst lahmgelegt. Schritt für Schritt ging es mal mehr mal weniger in Richtung Normalität. Einzig für Discos gab es all die Monate kaum Öffnungsperspektiven. Nun wendet sich das Blatt. In vielen Großstädten ist das Partyleben schon wieder im vollen Gange...

