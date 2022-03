Nach Corona-Pause auf Sylt : „Club Rotes Kliff“ in Kampen öffnet am Freitag wieder

Nach einem Corona-Massenausbruch zu Weihnachten sowie einer verschärften Landesverordnung, hatte der legendäre Sylter Club geschlossen. Was Gäste vor der Wiedereröffnung des Roten Kliffs in Kampen wissen sollten.

Sylt | Nach rund neun Wochen Pause öffnet der Club „Rotes Kliff“ in Kampen am Freitag wieder. Das haben die Betreiber jetzt auf Facebook mitgeteilt. Demnach soll am 4. März ab 22 Uhr ein sogenanntes Reopening 2.0 gefeiert werden. Immer freitags und samstags soll ab jetzt geöffnet sein. Unter anderem, weil sich auf einer Weihnachtsparty zahlreiche Gäste mit d...

