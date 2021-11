„Die Demokratie braucht uns“ : Claudine Nierth wirbt in neuem Buch für Kultur des politischen Miteinanders

Die auf Sylt aufgewachsene Claudine Nierth stellt in ihrem Buch „Die Demokratie braucht uns“ Lösungsansätze für eine Kultur des Miteinander in der Politik vor. Was man auf jeden Fall benötigt: den Mut, etwas zu verändern.

Sylt | „Politik wird besser, wenn die Menschen beteiligt sind“ – davon ist Claudine Nierth (54) felsenfest überzeugt. Die gebürtige Sylterin kennt die parlamentarische Politik so gut wie ihre Westentasche. Mit ihrem neusten Werk – „Die Demokratie braucht uns“ – ist ihr gemeinsam mit der Journalistin Katharina Höftmann Ciobotaru (37) ein intelligenter Weckruf...

