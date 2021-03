Beschäftigung in Corona-Zeiten : 89-jährige Sylterin näht Teddys gegen den Pandemie-Blues

Jeder hat seine ganz eigene Art, um mit der Corona-Pandemie umzugehen. Carla Pettschuleit näht Teddys. Oft bis in die Nacht.

Westerland | Die Sylterin ist 89 Jahre alt und lebt schon immer in Westerland. „Ich bin noch eine waschechte Insulanerin“, sagt Carla Pettschuleit. 1931 kommt sie auf Sylt zur Welt, in „bescheidenen Verhältnissen“, wie sie sagt. 1948 fängt sie eine Lehre zur Schneiderin in Westerland an. „Ich habe schon immer gerne genäht, das ist meine große Leidenschaft und ich ...

