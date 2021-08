Verkehrschaos auf Sylt : CDU und Insulaner wollen Kreisverkehr an der Keitumer Landstraße in Tinnum

Die Kreuzung Keitumer Landstraße/Gewerbegebiet/Brücke in Tinnum ist ein neuralgischer Verkehrsknotenpunkt auf Sylt. Um diesen zu entzerren, wünschen sich CDU und Insulaner dort einen Kreisverkehr.

Tinnum | Die Pläne sind nicht neu: Schon vor Jahren gab es Überlegungen seitens der Politik, mit einem Kreisverkehr das Verkehrschaos an der Kreuzung Keitumer Landstraße/Gewerbegebiet/Brücke in Tinnum ein wenig zu entzerren. Offensichtlich ist daraus nichts geworden. Nun wagen die Fraktionen von CDU und Insulaner in der Gemeinde Sylt einen neuen Anlauf. Wei...

