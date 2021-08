Promi im Urlaub : Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble – gern gesehener Gast auf Sylt

Der CDU-Politiker gehört seit Jahrzehnten zu den prominentesten Fans der Insel.

Sylt | Einige trifft man vor allem in den angesagten Restaurants der Insel, er geht lieber ins Konzert und ist in der Natur: Unser Fotograf Georg Supanz hat am Dienstag Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf einer Tour in seinem Rennrollstuhl in Westerland getroffen – und durfte ein Foto machen. Weiterlesen: Musik mit Klassik-Stars von morgen – auch Wo...

