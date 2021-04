Küstenschutz auf Sylt : Buhnenziehen geht vor Westerland weiter

Anfang des Jahres waren die Bagger noch im Süden der Insel im Einsatz, nun werden vor Westerland weiter Buhnen gezogen.

Sylt | Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz und der Landschaftszweckverband setzen das Buhnenziehen an Sylts Stränden weiter fort: Aktuell am Strand vor Westerland. Bereits am Freitag waren dort erneut mehrere Metallbuhnen gezogen worden. Weiterlesen: Buhnenrückbau auf Sylt nimmt wieder Fahrt auf Die Buhnen gelten auf der I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.