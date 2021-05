Touristen-Ansturm auf Sylt : Wegen Corona: „Buhne 16“ in Kampen lässt am Sonntag keine neuen Pfingst-Gäste ein

Zahlreiche Feierfreudige warteten am Pfingstsonntag darauf, in der Buhne 16 in Kampen zu feiern. Während die ersten Glück hatten, wurden neue Gäste mittags abgewiesen. Grund dafür sind auch die Corona-Regeln.

Kampen | Weil zu viele Menschen am Pfingstsonntag im Strandlokal „Buhne 16“ in Kampen feiern wollten, wurde das Lokal schon mittags für neue Gäste gesperrt. Bereits am Vormittag hatten sich zahlreiche Feierfreudige vor dem Kultladen angestellt, um dort bei strahlendem Sonnenschein den freien Tag zu verbringen. Einige von Ihnen warteten bis zu einer Stunde, ehe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.