Gutschein für Hessener Familie : Blauer Autozug Sylt feiert das millionste Fahrzeug an Bord

Mittwochmorgen wurde Familie Pfitzmaier aus Frankfurt am Main mit einem Gutschein auf Sylt begrüßt. Ihr Fahrzeug war das millionste an Bord des blauen Autozugs.

Sylt | Der blaue Autozug Sylt des Unternehmens Railroad Development Corporation (RDC) freut sich über das millionste Fahrzeug an Bord ihres Zuges. Am Mittwoch, 12. Januar, war es soweit. An Bord des Fahrzeugs war eine Familie aus Frankfurt am Main. Gutschein für ein Wochenende auf Sylt Weiterlesen: „Der Rückstau in Westerland wird sich im nächsten Jahr...

