Biikebrennen auf Sylt : Biike-Verbot: Wie sich ein Sylter dagegen auflehnte und vor Gericht landete

Der Streit zwischen dem Sylter Heimatforscher Nann Mungard und drei Pastören gehört immer noch zu den schönsten Biike-Anekdoten der Insel. In diesem Jahr wird die Biike erneut auf shz.de/biike gestreamt.

Sylt | Auch wenn in diesem Jahr Biikebrennen und Petritag erneut nicht wie üblich gefeiert werden können, verlieren diese beiden Tage für die Sylter nicht an Bedeutung. Weiterlesen: Live dabei trotz Corona: Shz.de und Sölring Foriining übertragen Biike per Livestream Zu beiden Anlässen gibt es manche Geschichte zu erzählen – etwa die folgende: Im Zusam...

