Mit Video: Biike-Tradition : So bringt Jens Lund Sylter Grünkohl an Deutschlands Küchentische

In einer Woche, am 21. Februar, brennt traditionell wieder die Biike. Mit Gastronom Jens Lund bekommen auch Biike-Fans in Hamburg, Berlin und Köln die passende Mahlzeit dazu. Shz.de hat ihn getroffen.

Hörnum | Ein deftiger Geruch wabert durch die Küche. Mit einem satten Schmatzen fährt der Kochlöffel durch die breiige Masse. Jens Lund muss ordentlich Kraft aufwenden, um mit dem überdimensionierten Löffel den Grünkohl umzurühren. Seit dem Wochenende köchelt der Kohl hier, in der Küche hinter der Hörnumer Bäckerei Lund, in Massen. Bio-Grünkohl vom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.