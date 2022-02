21. Februar 2022 auf Sylt : So war die Biike 2022 – Maren Jessen setzt ein Zeichen für die Sylter Jugend

Die Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins nutzt ihre Rede anlässlich der Biike 2022 für einen flammenden Appell, mehr für Sylter Jugendliche zu unternehmen. Sie seien der Garant für die Zukunft der Insel.

Tinnum | Biike ohne Besucher − Das sollte eigentlich kein zweites Mal sein, doch schwand in den vergangenen Monaten die Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder so sein könnte wie vor der Corona-Pandemie. Und dennoch: Wenn auch in diesem Jahr corona-bedingt wieder keine Besucher erlaubt waren an dem einzig lodernden Feuer an der Tinnumburg, so gab es am Montaga...

