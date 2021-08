Polizeieinsatz auf Sylt : Zwei betrunkene 29 und 24-Jährige klettern auf riesigen Kran in Westerland

Weil sich die beiden Männer weigerten freiwillig von dem 25 Meter hohen Baugerät herunterzuklettern, mussten die Sylter Polizisten Konsequenzen ziehen.

Westerland | Zwei Betrunkene haben am frühen Mittwochmorgen die Sylter Polizei sowie die Feuerwehr auf Trab gehalten. Die 24 und 29 Jahre alten Männer waren auf einer Baustelle in Westerland auf einen rund 25 Meter hohen Kran in der Bötticherstraße geklettert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Augenzeugen hatten gegen 4:30 Uhr die Beamten gerufen. Weil sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.