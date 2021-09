Auf Baustelle „Hotel Atlantic“ : Beton in Kanalisation geflossen: Gemeinde Sylt fordert 550.000 Euro Schadensersatz

Pfusch am Bau: Auf der Baustelle am Hotel Atlantic an der Johann-Möller-Straße ist es vor einigen Monaten zu einem folgenschweren Malheur gekommen. Dieses ist nun öffentlich geworden.

Westerland | Ein Satz mit x, das war wohl nix: Arbeiter haben auf der Baustelle am Hotel Atlantic an der Johann-Möller-Straße für ein großes Malheur gesorgt: Sie haben verursacht, dass Beton in die Kanalisation geflossen ist. Daraufhin kam es zu unterirdischen Verstopfungen. Die Gemeinde Sylt fordert nun Schadensersatz für die Beeinträchtigungen. Der gesamte Vorfa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.