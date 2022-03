Badminton für den guten Zweck : Benefizturnier des TSV Westerland sammelt 1000 Euro für die Ukraine

Das Geld geht an die Hilfsorganisation „Save the Children“, die mit ihren Teams in den Grenzgebieten an der Ukraine geflüchtete Familien direkt mit den notwendigsten Gütern versorgt.

Westerland | Sportlich für die Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge: So veranstaltete die Badmintonsparte des TSV Westerland am vergangenen Samstag ein Benefizturnier, an dem alle teilnehmen durften, die mit dem Startgeld von fünf Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene neben dem Spaß am Spiel auch etwas Gutes tun wollten. Weiterlesen: So können Sylter de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.