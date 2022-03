Spendenaktion auf Sylt : Benefiz-Konzert erzielt 3000 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Spende wurde am Dienstag symbolisch vor dem Sylter Rathaus übergeben. Das Geld soll dem Seelenheil der Geflüchteten aus der Ukraine zugutekommen.

Sylt | Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine findet derzeit in jeder Form und überall statt – besonders in Form von Spenden. So wurden am Sonntag, 20. März, anlässlich der 10. Internationalen Sylter Palliativ Tage bei einem Benefiz-Orgelkonzert unter dem Motto „Joy and Happiness“ Gelder gesammelt. 3000 Euro für Seelen-Hilfe für die Geflüchteten aus d...

