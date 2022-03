Uwe Draht, Uwe Behrens, Jürgen Hönscheid : Kultsport auf der Insel: Bekommen Sylts Surf-Legenden ihr eigenes Museum?

Die Geschichte der Surf-Kultur auf Sylt ist spannend und bewegend: Angelo Schmitt und Dennis Bullen wollen die Surf- und Strandkultur mit einem eigenen Museum ehren. Doch bei der Frage nach dem Standort gibt es Probleme.

Westerland | Uwe Draht, Uwe Behrens und Jürgen Hönscheid: Diese Namen sagen vielleicht nicht jedem etwas. In der Welt von Angelo Schmitt sind diese drei Männer Pioniere und wahre Helden. Sie alle prägten die bewegte Geschichte der Surf-Kultur auf Sylt. Allerdings, so Schmitt, gebe es bislang keinen Ort auf der Insel, an dem die drei Männer sowie die „erlebnisreich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.